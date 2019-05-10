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Это возмутительно: мужчина занялся самоудовлетворением в мустамяэском троллейбусе
Сегодня утром в мустамяэском троллейбусе номер 1 произошел вопиющий случай, где молодой человек на глазах у других пассажиров занялся мастурбацией.
«Нет ни малейшего сомнения, чем он там занимается», - говорит ставшая свидетелем женщина.
Видно, что мужчина спокойно занимается самоудовлетворением и видит, что его снимают, но он не подает вида.
По словам автора видео, дальше с мужчиной будет разбираться полиция.
На данный момент комментария от полиции порталу Elu24.ee получить не удалось.