Пт, 10.05.2019
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  • Инсайдеры: Меган Маркл назвала сына Арчи в честь любимого кота

Инсайдеры: Меган Маркл назвала сына Арчи в честь любимого кота

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Prince Harry, Duke of Sussex, and Meghan Markle, Duchess of Sussex, present their baby son to the World at Windsor Castle, Windsor, Berkshire, UK, on the 8th May 2019. Picture by Dominic Lipinski/WPA-Pool//GEORGEROGERS_ROGERS768/1905081610/Credit:Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA/1905081613

ФОТО: Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA / Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA

Одни родители называют своих детей в честь кого-то из родственников, другие — в честь знаменитостей. А Меган Маркл вдохновилась кличкой домашнего питомца. Так утверждает ее бывшая подруга, пишет Woman.

Решение Меган Маркл и принца Гарри назвать сына Арчи удивило многих. Согласитесь, не самое типичное имя для королевского наследника. Недавно бывшая приятельница герцогини предположила, почему та выбрала именно его. Корреспондентам портала The Sun экс-подруга сообщила, что у Маркл был кот по кличке Арчи, которого она очень любила. Питомец появился в семье актрисы после того, как его нашла на улице мама Меган Дория.

Будущая герцогиня обожала своего усатого-полосатого друга и все время рассказывала о нем своим знакомым. Так, например, они узнали, что кот обожает замороженный виноград и ест его в огромных количествах. Одно время пушистого обжору даже пришлось посадить на диету. 

Бывшая приятельница также предположила, что малыш Сассекс мог быть назван в честь главного героя американского комикса «Арчи». По ее словам, герцогиня была одержима этим персонажем в детстве и часто заглядывала в магазины комиксов со своим отцом Томасом. 

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