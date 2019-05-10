Инсайдеры: Меган Маркл назвала сына Арчи в честь любимого кота

Решение Меган Маркл и принца Гарри назвать сына Арчи удивило многих. Согласитесь, не самое типичное имя для королевского наследника. Недавно бывшая приятельница герцогини предположила, почему та выбрала именно его. Корреспондентам портала The Sun экс-подруга сообщила, что у Маркл был кот по кличке Арчи, которого она очень любила. Питомец появился в семье актрисы после того, как его нашла на улице мама Меган Дория.

Будущая герцогиня обожала своего усатого-полосатого друга и все время рассказывала о нем своим знакомым. Так, например, они узнали, что кот обожает замороженный виноград и ест его в огромных количествах. Одно время пушистого обжору даже пришлось посадить на диету.