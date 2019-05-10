Астрологи назвали четыре самых жестоких и беспощадных знака Зодиака: им лучше не переходить дорогу

Известно, что Львы отличаются благородством и великодушием. Однако обижать их, тем более в общественном месте не стоит, ведь рожденные под этим знаком Зодиака люди будут всю жизнь помнить совершенное зло, а обидчик долго сожалеть о содеянном. Ведь Лев без всякого сожаления и пощады унизит, буквально растоптав, обидчика. При этом на добро Лев всегда отвечает добром, а вот зло будет наказано.

На первый взгляд добрейший души человек, принадлежащий Ракам, оказывается очень обидчивый, коварный и мстительный. Раки долго будут вынашивать свой план мести, но в конечном итоге накажет своих обидчиков, которые посмели сделать зло их родным и близким. Более того, приведя свой план в действия, Рак забудет о дружбе или каком-либо контакте с обидчиком.

Отличительной чертой Овна считается вспыльчивость. А тем более вступив на тропу войны они не будут церемонится с врагом, что не сулит противнику ничего хорошего. В порыве гнева Овен сметает все на своем пути, они даже способны даже на физическое насилие. После того, как он вам отомстит можете расслабиться, второй волны ярости не будет.