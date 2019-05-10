До и после: потерявшая 23 килограмма эстонская певица раскрыла секрет своей стройности

«В последнее время я получаю много комплиментов по поводу моей внешности. И знаете, именно Стокгольмская диета является причиной того, что я похудела на 23 килограмма», – поделилась своим секретом с подписчиками известная певица и актриса.

По словам Кайре, питание – это самое важное, хотя она также стала больше двигаться, намного больше, чем раньше. До этого Кайре не раз пыталась похудеть, но все попытки были тщетны.

«Раньше попытки похудеть приносили краткосрочный результат, а потом терпели неудачи», – признается звезда и добавляет, что на самом деле ее цель не в том, чтобы быть до ужаса стройной, а в том, чтобы чувствовать себя лучше и легче.

Кайре признается, что в новом теле теперь гораздо больше энергии, да и гордость за свою победу над надоевшими килограммами окрыляет.