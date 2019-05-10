Сергей Лазарев отстоял очередь, чтобы помолиться перед «Евровидением»

Как известно, победителем «Евровидения-2018» стала представительница из Израиля Netta, и нынешний конкурс пройдет именно там. Сергей Лазарев со своей командой уже провел первую репетицию, поразив всех ярким номером и сильным вокалом. А недавно он побывал в святых местах Иерусалима и помолился. Стоит отметить, что звезды не воспользовались определенной привилегией, и стояли в очередях вместе со всеми, пишет 7d.org.ua.