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Сергей Лазарев отстоял очередь, чтобы помолиться перед «Евровидением»

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Сергей Лазарев

ФОТО: EN/PER/Capital Pictures / EN/PER/Capital Pictures

Уже через несколько дней стартует ежегодный музыкальный конкурс «Евровидение-2019». В этом году Россию вновь представит певец Сергей Лазарев. 

Как известно, победителем «Евровидения-2018» стала представительница из Израиля Netta, и нынешний конкурс пройдет именно там. Сергей Лазарев со своей командой уже провел первую репетицию, поразив всех ярким номером и сильным вокалом. А недавно он побывал в святых местах Иерусалима и помолился. Стоит отметить, что звезды не воспользовались определенной привилегией, и стояли в очередях вместе со всеми, пишет 7d.org.ua.

 

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