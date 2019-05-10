Стилист «Модного приговора» Алексей Сухарев рассказал, чего хочет от эстонских женщин

Вау-вау-вау! В Таллинн пожаловал известный московский стилист Алексей Сухарев, который готов общаться с эстонскими женщинами на тему моды и не только. Алексей придерживается такого мнения, что сначала нужно сходить к стилисту, который, быть может, решит вашу проблему, а к психологу - в последнюю очередь.