Пт, 10.05.2019
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  • Стилист «Модного приговора» Алексей Сухарев рассказал, чего хочет от эстонских женщин

Стилист «Модного приговора» Алексей Сухарев рассказал, чего хочет от эстонских женщин
ВИДЕО!

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Вау-вау-вау! В Таллинн пожаловал известный московский стилист Алексей Сухарев, который готов общаться с эстонскими женщинами на тему моды и не только. Алексей придерживается такого мнения, что сначала нужно сходить к стилисту, который, быть может, решит вашу проблему, а к психологу - в последнюю очередь. 

Мода не имеет возраста, именно поэтому даже Пугачева позволяет себе одеваться так, чтобы быть в тренде. По мнению Алексея, те, кто критикуют звезду, просто ей завидуют. 

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

С какой целью Алексей приехал в Таллинн? Что он хочет от эстонских женщины? К чему им стоит готовиться? Скорее смотрите свежий выпуск Limon LIVE и всё узнаете!

ФОТО: Konstantin Sednev

Эдгар Гергель, Алексей Сухарев и Света Карабут

ФОТО: Konstantin Sednev / POSTIMEES/SCANPIX

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