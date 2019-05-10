Стилист «Модного приговора» Алексей Сухарев рассказал, чего хочет от эстонских женщин
Вау-вау-вау! В Таллинн пожаловал известный московский стилист Алексей Сухарев, который готов общаться с эстонскими женщинами на тему моды и не только. Алексей придерживается такого мнения, что сначала нужно сходить к стилисту, который, быть может, решит вашу проблему, а к психологу - в последнюю очередь.
Мода не имеет возраста, именно поэтому даже Пугачева позволяет себе одеваться так, чтобы быть в тренде. По мнению Алексея, те, кто критикуют звезду, просто ей завидуют.
С какой целью Алексей приехал в Таллинн? Что он хочет от эстонских женщины? К чему им стоит готовиться? Скорее смотрите свежий выпуск Limon LIVE и всё узнаете!