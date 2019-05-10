Игорь Николаев: «Алла Пугачева едва не погибла в мой день рождения»

Жуткий случай произошел, когда исполнитель жил вместе с женой Леной на улице Новаторов.

«И у меня из транспорта были только санки. Алла была в гостях и говорит: "Ну, покатай меня на санках". Я на санки еe посадил, а у неe была белая песцовая шуба и шапка песцовая, круглая такая. Я вывез еe через арку, и вот наш дворик кончился, уже проезжая часть», – вспомнил Николаев.

Это как раз был день рождение певца – 17 января.

«На дороге снега нет, асфальт, и санки застряли.

И тут на нас едет автобус. Он даже не может свернуть, потому что по бокам сугробы двухметровые. И мы смотрим на это, как обреченные, даже не пошевелились.

Автобус остановился где-то в метре, водитель выходит, и я понимаю, что он будет нас ломом бить», – поясняет артист.

Алла Пугачева не растерялась и сняла свою песцовую шапку, чтобы было видно сразу, что это Алла Пугачева, а также чтобы разглядели ее волосы рыжие.