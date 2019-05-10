«Это мерзость»: разгневанный Виторган объяснил призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свои слова о том, что россиянам «нечего праздновать» 9 Мая. В разразившимся вокруг его персоны скандале артист обвинил журналистов.
«Зашел вечером в интернет и обомлел. Сначала вообще не понял в чем дело. Потом выяснил (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Куча всяких изданий отписались по моему посту про 9 мая, вынеся в заголовок ФРАГМЕНТ фразы «нам праздновать нечего», вырванной из контекста. Это, конечно, сделано ради хлесткого заголовка. Это мерзость. Делают они это сознательно. Да и ... с ними. Но я немного о другом», – пишет разгневанный Виторган.
По его мнению, чтобы раздуть такой скандал, нужно быть либо «сознательным подлецом либо совсем дураком». Виторган вновь объяснил, что День Победы является праздником для ветеранов — тех, кто «пережил и не пережил войну».
«В частности цитата «нам нечего праздновать» относится нам сегодняшним (после-послевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ВЕТЕРАНАМИ. В общем, читайте (если вам это важно) первоисточник. И да – мне нравится Бессмертный полк (мой текст о нем двух-трехлетней давности хранит ФБ) и не нравится парад, не нравятся все разновидности «можем повторить», готовность «прикладывать» День Победы ко всему подряд: спортивным результатам, политическим фигурам... до чего уже только не договаривались разные спикеры на тв!», – пишет Виторган.
Также актер резко раскритиковал фотографии в советской военной форме и поздравления в формате «спасибо деду за победу». «Все это мне кажется пошлым и оскорбительным, совершенно не соответствующим самой сути этого дня», — заявил Виторган.
Он подчеркнул, что 9 мая должно быть днем тишины, чтобы каждый россиянин «вспомнил и подумал» о своих погибших на войне родственниках».
Ранее актер разместил в своем Instagram пост, в котором выступил с инициативой отказаться от празднования Дня Победы. По его мнению, это праздник лишь для тех, кто одержал эту победу. «Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас», – подчеркнул Виторган, добавив что сейчас таких людей уже почти не осталось.
Также актер считает, что мало кому из победителей «мы смогли обеспечить достойную старость», поэтому «конкретно нам праздновать нечего».
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Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, ЧТО довелось пережить им. Наша обязанность - знать правду о них - самую горькую, самую нелицеприятную.Наша ответственность - не дать повториться. Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины. Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками. Когда-нибудь, когда-нибудь...