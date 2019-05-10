«Это мерзость»: разгневанный Виторган объяснил призыв отказаться от празднования Дня Победы

«Зашел вечером в интернет и обомлел. Сначала вообще не понял в чем дело. Потом выяснил (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Куча всяких изданий отписались по моему посту про 9 мая, вынеся в заголовок ФРАГМЕНТ фразы «нам праздновать нечего», вырванной из контекста. Это, конечно, сделано ради хлесткого заголовка. Это мерзость. Делают они это сознательно. Да и ... с ними. Но я немного о другом», – пишет разгневанный Виторган.

По его мнению, чтобы раздуть такой скандал, нужно быть либо «сознательным подлецом либо совсем дураком». Виторган вновь объяснил, что День Победы является праздником для ветеранов — тех, кто «пережил и не пережил войну».

«В частности цитата «нам нечего праздновать» относится нам сегодняшним (после-послевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ВЕТЕРАНАМИ. В общем, читайте (если вам это важно) первоисточник. И да – мне нравится Бессмертный полк (мой текст о нем двух-трехлетней давности хранит ФБ) и не нравится парад, не нравятся все разновидности «можем повторить», готовность «прикладывать» День Победы ко всему подряд: спортивным результатам, политическим фигурам... до чего уже только не договаривались разные спикеры на тв!», – пишет Виторган.

Также актер резко раскритиковал фотографии в советской военной форме и поздравления в формате «спасибо деду за победу». «Все это мне кажется пошлым и оскорбительным, совершенно не соответствующим самой сути этого дня», — заявил Виторган.

Он подчеркнул, что 9 мая должно быть днем тишины, чтобы каждый россиянин «вспомнил и подумал» о своих погибших на войне родственниках».

Ранее актер разместил в своем Instagram пост, в котором выступил с инициативой отказаться от празднования Дня Победы. По его мнению, это праздник лишь для тех, кто одержал эту победу. «Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас», – подчеркнул Виторган, добавив что сейчас таких людей уже почти не осталось.