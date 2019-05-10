«Они все одинаковые»: Кудрявцева разочаровалась в молодом муже

Сейчас Кудрявцева отдыхает за рубежом с мужем Игорем Макаровым на майских праздниках. Недавно она осталась крайне недовольна своим любимым.

Макаров сделал неудачный кадр своей второй половинки. На фотографии теледива запечатлена со спины. Снимок получился размазанным. «Попросила мужа сфотографировать красиво», – заявила Кудрявцева в своем Instagram.