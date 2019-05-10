«Они все одинаковые»: Кудрявцева разочаровалась в молодом муже

Телеведущая Лера Кудрявцева разочаровалась в молодом муже. Точнее, в его способностях. Возлюбленный не справился с важным поручением, пишут Dni.
Сейчас Кудрявцева отдыхает за рубежом с мужем Игорем Макаровым на майских праздниках. Недавно она осталась крайне недовольна своим любимым.
Макаров сделал неудачный кадр своей второй половинки. На фотографии теледива запечатлена со спины. Снимок получился размазанным. «Попросила мужа сфотографировать красиво», – заявила Кудрявцева в своем Instagram.
Подписчики знаменитости не без доли юмора заверили, что якобы все мужья обладают таким «дефектом». «Они все одинаковые! Но иногда могут!», – написала одна из пользовательниц Сети.