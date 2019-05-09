Постоянно думать о сексе вредно - исследование

Ученые считают, что постоянные мысли о сексуальном контакте - патологическое состояние, которое необходимо лечить, пишет Mport.ua.
В Университете Миннесоты исследовали природу мыслей о сексе, и пришли к выводу, что такое состояние может вредить психике, и должно поддаваться лечению.
Примерно 10 процентов мужчин и 7 процентов женщин патологически зависимы от эротических мыслей и секса.
Как известно, у женщин это называется нимфоманией, а у мужчин - сатириазис.
Но при всем при этом ученые также отмечают, что постоянное возбуждение может быть связано с гормональным перепадом, в частности, у мужчин - высокая выработка тестостерона.
Мы уже писали о том, чем чреват повышенный тестостерон, так что лучше заранее позаботиться о своем здоровье.