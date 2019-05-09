Чт, 9.05.2019
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Постоянно думать о сексе вредно - исследование

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Секс. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Ученые считают, что постоянные мысли о сексуальном контакте - патологическое состояние, которое необходимо лечить, пишет Mport.ua.

В Университете Миннесоты исследовали природу мыслей о сексе, и пришли к выводу, что такое состояние может вредить психике, и должно поддаваться лечению. 

Примерно 10 процентов мужчин и 7 процентов женщин патологически зависимы от эротических мыслей и секса. 

Как известно, у женщин это называется нимфоманией, а у мужчин - сатириазис. 

Но при всем при этом ученые также отмечают, что постоянное возбуждение может быть связано с гормональным перепадом, в частности, у мужчин - высокая выработка тестостерона. 

Мы уже писали о том, чем чреват повышенный тестостерон, так что лучше заранее позаботиться о своем здоровье. 

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