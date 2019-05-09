Постоянно думать о сексе вредно - исследование

В Университете Миннесоты исследовали природу мыслей о сексе, и пришли к выводу, что такое состояние может вредить психике, и должно поддаваться лечению.

Примерно 10 процентов мужчин и 7 процентов женщин патологически зависимы от эротических мыслей и секса.

Как известно, у женщин это называется нимфоманией, а у мужчин - сатириазис.

Но при всем при этом ученые также отмечают, что постоянное возбуждение может быть связано с гормональным перепадом, в частности, у мужчин - высокая выработка тестостерона.