Что уготовила нам пятница? Львам стоит избегать ссор, а Козерогов ждут перемены

Однако эмоциональный фон нестабилен, и в отдельные моменты возможны проявления агрессии, грубости, упрямства. Близкие люди будут спорить из-за разницы во взглядах на жизнь, однако в вопросах практического характера смогут прийти к единому мнению, пишет Дворец.

Возможно улучшение финансового положения, день подходит для заключения сделок. Кроме того, можно обсуждать вопросы, касающиеся профессиональной и творческой деятельности – появляются новые идеи, есть шанс найти людей, которые помогут в их реализации. Высокий энергетический потенциал и активная жизненная позиция – залог успеха в любом начинании.

Овен

Звезды советуют ограничить контакты, делиться своими тайнами только с близкими людьми и быть разборчивее в знакомствах. Сегодня вам присущи доверие и легкомыслие, переходящие все границы – это может привести к серьезным неприятностями, если вы вовремя не прислушаетесь к доводам логики и здравого смысла. Можно заниматься несложными бытовыми делами, решать практические вопросы, начинать ремонт.

Вам полезен отдых на природе, однако физические нагрузки стоит ограничить. Отложите тяжелую работу, занимайтесь спортом без лишнего рвения и старайтесь не испытывать организм на прочность. Хорошо сложатся поездки, особенно если компанию вам составит любимый человек. Споры со старшими родственниками не исключены, однако мир воцарится быстро.

Телец

День связан с определенными проблемами в общении. Вам сложно донести до близких людей свою точку зрения, природное упрямство мешает выслушать и принять во внимание их аргументы, в результате любая, даже самая мирная беседа может закончиться ссорой. Если хотите избежать серьезного конфликта, отложите обсуждение принципиальных вопросов, подумайте о том, как можно провести время, чтобы все получили удовольствие – сегодня именно вам предстоит взять на себя роль организатора общего досуга.

Вероятны проблемы с получением нужной информации, учащиеся должны быть особенно усердны и требовательны к себе. Жизненный тонус будет достаточно высоким, у вас не возникнет повода для жалоб на недостаток энергии и сил.

Близнецы

Близнецам сегодня присуща завидная практичность, поэтому в решении многих проблем представители данного знака смогут быстро добиться успеха. Однако вам придется заботиться не только о себе, но и об окружающих, а это не всегда легко. Будьте готовы пойти навстречу близким, учесть их желания при составлении собственных планов. Это подходящий день для отдыха в небольшой компании или свидания с любимым человеком, а вот участие в общественно-политических мероприятиях должно быть минимальным.

Вероятно появление интересных идей, касающихся организации быта, обустройства жилища. Вы всегда склонны творчески подходить к подобным вопросам, но сегодня принимаете решения поистине экстравагантные, и с реализацией их торопиться не стоит.

Рак