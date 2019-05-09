Чт, 9.05.2019
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  • Фото: 56-летняя Деми Мур пришла на бал без белья в платье с декольте до пупка

Фото: 56-летняя Деми Мур пришла на бал без белья в платье с декольте до пупка

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В последние годы Деми Мур выходит в свет редко, но метко. Каждое появление актрисы на красных дорожках производит впечатление на очевидцев. Звезда знает об этом и намеренно продумывает свои образы, чтобы прессе всегда было, о чем писать. Не стал исключением ее выход на прошедшем накануне Бале Института костюма.

Все гости Met Gala 2019 старались выглядеть максимально эпатажно, ведь тема мероприятия в этом году — «кэмп», то есть, если вкратце, полная фантасмагория и бурлеск, пишет StarHit.

Однако, в отличие от коллег по цеху, Деми Мур сделала ставку не на яркие цвета и перья, а на классический силуэт, «приправленный», однако, бездонно-глубоким декольте. Под руку с дизайнером Энтони Ваккарелло звезда появилась в смокинге вверенной ему марки Saint Laurent Paris. Наряд был великолепно подогнан по фигуре актрисы, которая и в свои 56 лет даст фору молодому поколению. Держалась Мур, как и подобает суперзвезде, уверено и расслаблено, щедро раздавая лучезарные улыбки репортерам. 

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