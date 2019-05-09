Фото: 56-летняя Деми Мур пришла на бал без белья в платье с декольте до пупка

Все гости Met Gala 2019 старались выглядеть максимально эпатажно, ведь тема мероприятия в этом году — «кэмп», то есть, если вкратце, полная фантасмагория и бурлеск, пишет StarHit .

Однако, в отличие от коллег по цеху, Деми Мур сделала ставку не на яркие цвета и перья, а на классический силуэт, «приправленный», однако, бездонно-глубоким декольте. Под руку с дизайнером Энтони Ваккарелло звезда появилась в смокинге вверенной ему марки Saint Laurent Paris. Наряд был великолепно подогнан по фигуре актрисы, которая и в свои 56 лет даст фору молодому поколению. Держалась Мур, как и подобает суперзвезде, уверено и расслаблено, щедро раздавая лучезарные улыбки репортерам.