Стало известно, почему у ребенка Меган Маркл и принца Гарри такое странное имя

Герцог и герцогиня Сассекские назвали своего первенца Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, рассказывает Пятый канал.
Журналистам удалось разгадать загадку, которая вот уже два дня терзает людей по всему миру: почему принц Гарри и Меган Маркл дали своему сыну такое странное имя — Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.
В имени зашифровано послание «Храбрый сын Гарри». Арчи — это уменьшительно-ласкательная форма немецкого имени Арчибальд, которое переводится как «храбрый». Вторая часть Харрисон или Гаррисон, в зависимости от транслитерации, в буквальном смысле читается как «сын Гарри».