«Не такая худая, как Кейт»: в Сети обсуждают фигуру Меган Маркл после родов

6 мая супруги с радостью сообщили о том, что у них родился сын. Но герцогиня Сассекская, в отличие от жены принца Уильяма Кейт Миддлтон, не стала в день родов появляться с малышом на публике. Лишь принц Гарри дал несколько комментариев журналистам. Он признался, что его жена героиня. Герцог впервые присутствовал при родах и этот процесс произвел на него яркие впечатления, пишет Starhit.

Спустя два дня счастливые супруги появились на публике в Виндзоре. Принц Гарри с гордостью держал на руках долгожданного наследника, а его супруга 37-летняя Меган Маркл улыбалась рядом.

И пока одни разглядывали малыша, другие обратили взор на фигуру молодой мамы. Герцогиня вышла к журналистам в белоснежном платье без рукавов с золотыми пуговицами и поясом. Образ она дополнила бежевыми туфлями на шпильке и легким макияжем.

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«Я в восторге от выбора Меган. Акцент на послеродовом животе просто необходим в современном мире. Многие женщины не возвращаются в форму, а она сознательно продемонстрировала, как женское тело меняется после родов — я аплодирую. И еще больше люблю Меган», — написала одна из пользовательниц Twitter.

Но многие фанаты вспомнили, как Кейт Миддлтон поразила всех стройной фигурой в апреле прошлого года — тогда на свет появился принц Луи. Фанаты считают, что Маркл не смогла скрыть несовершенства фигуры. Возможно, в этом виноваты стилисты, ведь платье герцогини лишь подчеркнуло ее животик. Впрочем, поклонники уверены, что Меган Маркл вернется в былую форму, ведь пока прошло лишь два дня после родов.

ФОТО: JOHN STILLWELL / AFP

«Мое восхищение Меган, которая показала послеродовой живот. Такой поступок со стороны публичной фигуры — это очень круто и большая редкость», — согласились пользователи социальных сетей.

Ранее отмечалось, что Меган Маркл первый раз появилась перед камерами после перерыва в шесть недель. «Я очень счастлива, потому что со мной двое лучших в мире мужчин. У мальчика отличный характер, он очень спокойный», — сказала герцогиня. Супруги рассмеялись, и принц Гарри шутливо добавил: «Уж не знаю, в кого он пошел».