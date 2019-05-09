Владимир Этуш унижал больную раком жену и не давал женщине ни копейки

Ушедший из жизни в марте этого года в возрасте 96 лет актер Владимир Этуш после обрушившейся на него славы стал раздражительным и не слишком приятным в общении человеком, призналась его единственная наследница Раиса. Оказалось, что он унижал супругу Нину, с которой прожил более 50 лет, постоянно устраивал женщине скандалы и вымещал на несчастной всю свою злость.

«Очень переменился к нам. У нас с папой всегда была дистанция. Но теперь она становилась все длиннее и длиннее. Мама в этой ситуации оказалась между двух огней. Она привыкла во всем поддерживать мужа, быть с ним заодно, но при этом не могла не видеть меня и родного внука. Все чаще жаловалась на скандалы дома, причем по любому поводу. Никто не мог понять: это папина болезнь говорила в нем или характер совсем испортился? Помню, как примерно через три года после нашей ссоры мама позвонила и плача жаловалась, что он опять кричит на нее. Мама не могла бросить мужа. Столько лет вместе, и потом, она его любила. А папа вымещал на ней весь свой негатив, направленный на дочь», — вспоминает Раиса.

Однако потом Владимир Абрамович сам бросил жену, закрутив роман с поклонницей намного моложе себя. На фоне стресса у Нины Крайновой-Этуш обнаружился рак, однако актер отказывался давать деньги на сиделку — Раиса вспоминает, что заботилась о матери самостоятельно. Дочь долго не могла принять новую супругу Этуша, однако потом их отношения все-таки наладились. Сейчас Раиса отзывается о Елене исключительно в позитивном ключ. Но самое главное, что она помирилась и с самим Этушем.