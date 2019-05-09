Легендарный момент: Елизавета II впервые видит сына принца Гарри и Меган Маркл

"Их королевские Высочества представили Ее Величеству королеве восьмого правнука в Виндзорском замке. Герцог Эдинбургский и мать герцогини также присутствовали на этом знаменательном событии", - сказано в официальном сообщении на странице в Инстаграме герцога и герцогини Сассекских.

Судя по фото, что 93-летняя Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский расплываются в улыбке, глядя на ребенка. Малыш в этот момент мирно спал на руках у Меган Маркл. Рядом с Меган стояли ее мать Дориа Редлан и принц Гарри.

Как призналась Меган Маркл, королеву чуть опередил ее супруг. Прадедушка наследника принц Филипп первым увидел мальчика. Молодая семья встретилась с герцогом Эдинбургским в коридоре замка, когда шла на фотосессию. "Это было так мило", - рассказала Меган.

ФОТО: Chris Allerton/SussexRoya/SIPA / Chris Allerton/SussexRoya/SIPA

Она также сообщила, что отнеслась к появлению сына на свет, как к настоящему чуду. "Это какая-то магия, просто невероятно! Теперь у меня есть два самых лучших парня на свете. Я безумно счастлива. Малыш милый и ведет себя очень спокойно", - поделилась радостью герцогиня.