Раздетая Водянова предстала на столе во всей красе

Знаменитая российская модель поделилась фотографией из массажного кабинета. Она готовилась к балу Института костюмов Met Gala в Нью-Йорке. Наталья Водянова посетила салон красоты, где ей сделали несколько процедур, включая массаж.

На снимке русская красавица запечатлена без макияжа и, судя по всему, без одежды, прикрывшись покрывалом. Она позирует лежа на массажном столе. "Я могла прогулять Met Gala, но ни за какие коврижки не пропустила бы подготовку к нему. Спасибо за массаж. Кто рано ложится, тот рано встает", – написала Наталья Водянова.