Гороскоп на 9 мая: Рыбам звезды советуют отсидеться дома, а Весам ждать предложений о новой работе

У Овна возможны крупные денежные потери, если он забудет об элементарных мерах предосторожности. Во время подписания документов и оформления ценных бумаг тоже будьте внимательным.

Тельцы, не допускайте споров, конфликтов и выяснения отношений с коллегами, родными и просто с окружающими людьми. Если вы сейчас сможете удержать себя в руках, то скоро ваши дела пойдут на поправку, а если сорветесь, то конфликт может принять затяжной характер.

Благодаря своей коммуникабельности Близнецы смогут найти себе хорошую работу и, возможно, им удастся полностью использовать свои навыки и опыт. Не бойтесь трудностей.

Если Рак не хочет разорвать отношения с избранником, то гороскоп советует ему умерить градус накала и пойти на компромисс. Во время перевода денежных средств будьте внимательнее.

Гармоничный и благоприятный день для Львов. Он подходит для обсуждения любых важных вопросов. Можно узнать что-то новое, познакомиться с людьми, чьи опыт и знания будут вам полезны.

Вероятно, что все свои силы и опыт Девы сосредоточат на стремлении постоянно демонстрировать собственные способности. И это им удастся. Постарайтесь проявить себя с лучшей стороны.

Весам можно использовать свои ресурсы на полную катушку, а также без сомнений обращаться к друзьям за поддержкой. Финансовая прибыль придет так же внезапно, как и предложение о новой работе.

Скорпион, за все, к чему вы стремитесь, сейчас нужно будет бороться. Постарайтесь воздержаться от крупных покупок. Это может больно ударить по вашему кошельку, а в долги в данный момент залезать не стоит.

Стрелец, в ваш коллектив могут прийти новые люди. Это подстегнет интерес Стрельцов к работе, раскроет многие скрытые граних характера и деятельности.

Звезды советуют Козерогу заняться йогой и медитацией, чтобы обрести душевное равновесие. Если есть дальние родственники, которых вы давно не видели, то созвонитесь с ними или навестите, если они живут не далеко.

Водолей, многие дела, запланированные на ближайшее время, пройдут как по маслу. Ваша активность в первую очередь будет проявляться в общении.