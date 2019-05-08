Ср, 8.05.2019
Видео и фото: герцоги Сассекские сообщили о рождении первенца в Instagram. Британия и весь мир гуляют! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Альбина Джанабаева взволновала соцсети внушительным декольте

Альбина Джанабаева взволновала соцсети внушительным декольте

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Альбина Джанабаева.

ФОТО: Fadeichev Sergei/ITAR-TASS

40-летняя Альбина Джанабаева продемонстрировала подписчикам в инстаграме роскошный модный образ: на фото, которым поделилась певица, она позирует в голубом атласном костюме и зеленой блузе с оригинальным и очень глубоким вырезом в области груди, рассказывает lady.mail.ru.

Поклонники восхитились внешним видом артистки и признались, что Альбина взволновала их своим внушительным декольте.

Альбина Джанабаева

Instagram

«Сексуальная, шикарная. Красавица» «Ничего себе декольте!», «Альбиночка, вы шикарны! Как всегда! Прекрасная у вас форма! Вы молодец! Я вами восхищаюсь», «Какая же вы красивая», «Секси», «Очаровательная», «Вах!» — написали они в комментариях.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал вырез слишком смелым и даже вульгарным. «Почему бы вам сразу голыми не ходить, чего тянуть, и так к этому идете!», «Пошло как-то», — возмутились недовольные.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ