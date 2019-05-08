Альбина Джанабаева взволновала соцсети внушительным декольте

40-летняя Альбина Джанабаева продемонстрировала подписчикам в инстаграме роскошный модный образ: на фото, которым поделилась певица, она позирует в голубом атласном костюме и зеленой блузе с оригинальным и очень глубоким вырезом в области груди, рассказывает lady.mail.ru.
Поклонники восхитились внешним видом артистки и признались, что Альбина взволновала их своим внушительным декольте.
Альбина Джанабаева
«Сексуальная, шикарная. Красавица» «Ничего себе декольте!», «Альбиночка, вы шикарны! Как всегда! Прекрасная у вас форма! Вы молодец! Я вами восхищаюсь», «Какая же вы красивая», «Секси», «Очаровательная», «Вах!» — написали они в комментариях.
Впрочем, нашлись и те, кто посчитал вырез слишком смелым и даже вульгарным. «Почему бы вам сразу голыми не ходить, чего тянуть, и так к этому идете!», «Пошло как-то», — возмутились недовольные.