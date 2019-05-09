Что мешает вам разбогатеть по знаку Зодиака?

Стать успешнее и богаче вам помогут десять правил успеха. Следуйте им, чтобы Вселенная была на вашей стороне.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Люди огненной стихии часто ставят деньги и материальные ценности превыше всего. Они легко продвигаются по карьерной лестнице, проявляют стойкость в решении проблем на работе и в бизнесе. Их сложно выбить из гонки за место под солнцем.

У этих людей есть своя ахиллесова пята. Речь идет об их амбициозности. До определенного момента она им помогает, а потом начинает работать против них. Происходит это тогда, когда здравый смысл уходит на второй план.

Овны из-за своих амбиций часто забывают о чем-то важном. Например, они могут работать над каким-то одним аспектом своих навыков, забыв про другой, могут и вовсе посвящать работе все свое время, забывая об отдыхе и релаксации. Без отдыха, как известно, добиться успеха не получится, потому что силы не бесконечны.

У Львов излишние амбиции становятся причиной постоянных рисков и авантюр. Им нужно больше осторожности, а также присутствие человека, который постоянно одергивал бы их, предостерегал от неправильных шагов.

Стрельцы так сильно хотят быть лучшими, что могут остаться без друзей. Представители этого знака являются прирожденными победителями, пытающимися захватить пальму первенства во всем. Мало кому понравится, когда к ним относятся как к потенциальному конкуренту. Между тем хорошие отношения с окружающими необходимы для финансового успеха.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Это экономные, невероятно трудолюбивые, дальновидные и всесторонне развитые люди, которым нередко улыбается удача в финансовой сфере. Конечно, так бывает не всегда, потому что порой они чрезмерно осторожны, что и мешает им разбогатеть.

Еще одна их сильная черта — ответственность. Они не будут перекладывать ее на чужие плечи, не станут надеяться лишь на удачу.

Телец чаще других отказывает себе в покупке чего-то дорогостоящего. Нередко осторожность этих людей перерастает в жадность и мелочность, что в бизнесе недопустимо. Им мешают предрассудки, ведь нередко Тельцы уверены в том, что каждый пытается обмануть их.

Девам мешает разбогатеть неумение рисковать. Они прекрасно справляются с делами, хорошо выполняют рутинную и сложную работу, но им нужна эта искра, этот уместный и своевременный авантюризм.

Козероги принципиально не доверяют людям и не открываются им. Козерогам трудно работать в команде, а в подавляющем большинстве случаев это просто необходимо для того, чтобы разбогатеть.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Если у знаков Земли авантюризма недостаточно, то у знаков Воздуха его чрезмерно много. Это невероятно одаренные люди, которые умны, творчески развиты, умеют общаться и заводить новые связи. Они просто не умеют вовремя говорить себе «стоп».