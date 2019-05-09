Что мешает вам разбогатеть по знаку Зодиака?

Недаром говорят, что идеальных людей не бывает. Каждому из нас есть куда расти и к чему стремиться. У любого человека имеется какой-нибудь недостаток, мешающий разбогатеть.
Стать успешнее и богаче вам помогут десять правил успеха. Следуйте им, чтобы Вселенная была на вашей стороне.
Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец
Люди огненной стихии часто ставят деньги и материальные ценности превыше всего. Они легко продвигаются по карьерной лестнице, проявляют стойкость в решении проблем на работе и в бизнесе. Их сложно выбить из гонки за место под солнцем.
У этих людей есть своя ахиллесова пята. Речь идет об их амбициозности. До определенного момента она им помогает, а потом начинает работать против них. Происходит это тогда, когда здравый смысл уходит на второй план.
Овны из-за своих амбиций часто забывают о чем-то важном. Например, они могут работать над каким-то одним аспектом своих навыков, забыв про другой, могут и вовсе посвящать работе все свое время, забывая об отдыхе и релаксации. Без отдыха, как известно, добиться успеха не получится, потому что силы не бесконечны.
Стрельцы так сильно хотят быть лучшими, что могут остаться без друзей. Представители этого знака являются прирожденными победителями, пытающимися захватить пальму первенства во всем. Мало кому понравится, когда к ним относятся как к потенциальному конкуренту. Между тем хорошие отношения с окружающими необходимы для финансового успеха.
Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог
Это экономные, невероятно трудолюбивые, дальновидные и всесторонне развитые люди, которым нередко улыбается удача в финансовой сфере. Конечно, так бывает не всегда, потому что порой они чрезмерно осторожны, что и мешает им разбогатеть.
Еще одна их сильная черта — ответственность. Они не будут перекладывать ее на чужие плечи, не станут надеяться лишь на удачу.
Телец чаще других отказывает себе в покупке чего-то дорогостоящего. Нередко осторожность этих людей перерастает в жадность и мелочность, что в бизнесе недопустимо. Им мешают предрассудки, ведь нередко Тельцы уверены в том, что каждый пытается обмануть их.
Козероги принципиально не доверяют людям и не открываются им. Козерогам трудно работать в команде, а в подавляющем большинстве случаев это просто необходимо для того, чтобы разбогатеть.
Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей
Если у знаков Земли авантюризма недостаточно, то у знаков Воздуха его чрезмерно много. Это невероятно одаренные люди, которые умны, творчески развиты, умеют общаться и заводить новые связи. Они просто не умеют вовремя говорить себе «стоп».
Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что знакам Воздуха необходим человек, который помогал бы сохранять фокус на самом важном, дал бы совет в самый подходящий момент, мог бы дарить мотивацию в моменты отчаяния и неуверенности.
У Близнецов есть множество талантов, которые они попросту не развивают. В этих людях скрыто столько энергии и сил, что хватило бы на несколько человек. Если их никто не направит в одном направлении и не поддержит, они так и будут метаться от одного дела к другому, не достигнув успеха и не разбогатев.
Весы — творческие личности, которые зарывают свой талант, пугаясь работы, саморазвития. Это не лень, а какое-то необъяснимое желание уйти от необходимости работать над собой. Возможно, проблема в том, что Весы тяжело переносят критику.
Водолеи слишком сильно увлекаются поисками чего-то нового, забывая закреплять успех в уже достигнутом. Эти люди зачастую слишком много рискуют, поэтому им нужно немного умерить свой пыл, чтобы не топтаться на месте, а начать финансовый рост.
Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы
Люди стихии Воды — творческие личности. На первый взгляд, они не имеют никаких минусов, которые бы тянули их ко дну на финансовом поприще. На самом деле такой изъян имеется. Речь идет о неумении тратить деньги. Водные знаки часто покупают то, что им абсолютно не нужно.
Еще они могут давать взаймы и вкладывать средства в сомнительные проекты, которые приносят только убытки. Зарабатывать знаки Воды умеют, им везет, как никому другому, но вот тратят они зачастую бездарно. Заговор на удачную покупку поможет отчасти исправить это.
Раки постоянно тратят средства так, словно у них в карманах золотые горы. Они не считают деньги и порой даже не знают, сколько у них сейчас свободных финансов. Им нужна помощь более практичного человека, к мнению которого они будут прислушиваться.
Скорпионы очень переменчивы в плане настроения. Еще они получают мощный заряд мотивации только тогда, когда у них всё идет наперекосяк. Когда обстановка становится более спокойной, Скорпионы вновь начинают лениться, что мешает им разбогатеть.
Рыбы — прирожденные транжиры. Проблема даже не в том, что они покупают что-то слишком дорогое, а в том, что их покупки порой просто бессмысленны. Есть три зимние куртки, но хочется четвертую? Почему бы и нет. Такое отношение к деньгам не позволяет им стать такими богатыми, какими они могли бы быть.