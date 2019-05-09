Рэпер из Эстонии проделал «Много работы» и выпустил клип, который вы точно не ожидали увидеть!
Портал Limon.ee спешит поздравить с премьерой местного рэп-исполнителя. Недавно у артиста CHILL DEAL вышел ностальгический и мотивационный клип на песню «Много работы».
В данной композиции рассказывается о трудностях, с которыми сталкивается творческая личность на пути к успеху.
Так много работы, ещё так много работы
Так много работы, незаметно пролетают годы
Так много работы, ещё так много работы
Так много работы, охота на банкноты
Смотрите и оценивайте!