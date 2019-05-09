Чт, 9.05.2019
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  • Рэпер из Эстонии проделал «Много работы» и выпустил клип, который вы точно не ожидали увидеть!

Рэпер из Эстонии проделал «Много работы» и выпустил клип, который вы точно не ожидали увидеть!
Какая у музыкантов сложная жизнь...

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CHILL DEAL

ФОТО: Личный архив автора

Портал Limon.ee спешит поздравить с премьерой местного рэп-исполнителя. Недавно у артиста CHILL DEAL вышел ностальгический и мотивационный клип на песню «Много работы». 

В данной композиции рассказывается о трудностях, с которыми сталкивается творческая личность на пути к успеху.

Так много работы, ещё так много работы

Так много работы, незаметно пролетают годы

Так много работы, ещё так много работы

Так много работы, охота на банкноты

Смотрите и оценивайте!

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