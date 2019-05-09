Анна Седокова выложила сексуальнейшее видео назло всем

Экс-солистка группы «ВИА Гра» продемонстрировала свою фигуру после скандала с чрезмерным использованием фотошопа, пишет Пятый канал.
36-летняя певица Анна Седокова опубликовала в Instagram провокационное видео, снятое на отдыхе в Турции. На этих кадрах звезда игриво позирует в бикини прежде чем прыгнуть в бассейн. При этом камера засняла ее роскошную фигуру со всех сторон.
«Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на нее смотришь», — написала артистка в комментариях.
Некоторые подписчики увидели в этом сообщении ответ тем критикам, которые акцентировали внимание на целлюлите. Эта история едва не подорвала уверенность Седоковой в своей красоте. Однако многочисленные поклонники и друзья смогли развеять сомнения. Они засыпали кумира комплиментами и смогли убедить в том, что она идеал для большинства женщин.