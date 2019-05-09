Анна Седокова выложила сексуальнейшее видео назло всем

36-летняя певица Анна Седокова опубликовала в Instagram провокационное видео, снятое на отдыхе в Турции. На этих кадрах звезда игриво позирует в бикини прежде чем прыгнуть в бассейн. При этом камера засняла ее роскошную фигуру со всех сторон.

«Иногда размер проблемы зависит от ракурса, с которого ты на нее смотришь», — написала артистка в комментариях.