«Крепостное право же отменили»: Лобода возмутила поклонников своими манерами

Во время снятия видеоролика Лобода готовилась к выходу на сцену пятизвездочного отеля Rixos Sungate в Кемере. На видео слышны крики ожидающих певицу фанатов, певица же сидит на стуле и снимает свои ноги.

Тут в кадре появляется ассистент Лободы и можно увидеть, как он надевает на ноги исполнительницы босоножки на высокой шпильке, завязывает ремешки. Лобода в это время демонстрирует роскошные перстни на своих руках и кокетливо говорит: «Бегу-бегу».

Подписчики исполнительницы не смогли оставить данную публикацию своего идола без внимания. Большинство пользователей осудили Лободу, заявив, что поведение певицы перешло все границы.



«Никогда не пишу негативных комментариев, даже, если мне что-то не нравится. Но это — как-то перебор, что сложно обувь самой застегнуть? Вы талантливая и успешная, но зачем из себя царицу делать», - спросила другая подписчица.