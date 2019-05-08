Ср, 8.05.2019
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  • Фото: принц Гарри и Меган Маркл показали миру новорожденного сына

Фото: принц Гарри и Меган Маркл показали миру новорожденного сына
Наконец! Первые снимки!

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail, пишет Лента.ру.

Молодые родители с ребенком на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке. Меган Маркл впервые появилась перед камерами после долгого перерыва.

«Я очень счастлива, потому что со мной два лучших мужчины в мире. У него отличный характер, он очень спокойный», — сказала герцогиня.

ФОТО: Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA / Dominic Lipinski/WPA-Pool/SIPA

Мальчик весом 3,3 килограмма появился на свет в понедельник, 6 мая, в лондонской больнице Портленд.

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