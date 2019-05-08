Фото: принц Гарри и Меган Маркл показали миру новорожденного сына
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail, пишет Лента.ру.
Молодые родители с ребенком на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке. Меган Маркл впервые появилась перед камерами после долгого перерыва.
«Я очень счастлива, потому что со мной два лучших мужчины в мире. У него отличный характер, он очень спокойный», — сказала герцогиня.
Мальчик весом 3,3 килограмма появился на свет в понедельник, 6 мая, в лондонской больнице Портленд.