Ср, 8.05.2019
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Звезда сериала «Пятницкий» купил квартиру для тайных встреч с любовницей

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Актер Игорь Стам

ФОТО: Instagram

Уличила в измене Игоря Стама его невеста — девушка уверена, что в квартире проживает не родственница, а новая возлюбленная.

Звезда сериалов «Пятницкий» и «Карпов», актер Игорь Стам оказался в довольно непростой жизненной ситуации. Мужчина приобрел квартиру, поселил в ней любовницу Ксению и начал проводить с ней тайные встречи. Когда о похождениях знаменитости узнала невеста Мария, Игорь Стам представил новую пассию родственницей по линии своего отца, которая приехала в Москву из Калининграда, сообщает Teleprogramma.pro.

«Я помогал Ксюше, когда она захотела стать актрисой. Я оплатил ее актерские курсы, материально я помогаю людям», — отметил Игорь Стам.

Невеста звезды сериалов совершенно случайно узнала о наличии недвижимости, обнаружив квитанцию по оплате коммунальных услуг. Мария посчитала, что актер приобрел жилье для их совместного будущего. Девушка была обескуражена, когда увидела в апартаментах Ксению и решила, что Игорь Стам ей изменяет.

Актер всячески пытался отрицать отношения с находившейся в квартире пассией, утверждая, что всего лишь помогает своей родственнице. Ксения, в отличие от звезды сериалов, призналась, что состоит с Игорем Стамом в интимной связи.

«Это он от жены ко мне ушел. Купил мне квартиру здесь. И мы собираемся там жить. Мы с Игорем проводим выходные вместе», — заявила Ксения.

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