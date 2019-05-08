Звезда сериала «Пятницкий» купил квартиру для тайных встреч с любовницей

Звезда сериалов «Пятницкий» и «Карпов», актер Игорь Стам оказался в довольно непростой жизненной ситуации. Мужчина приобрел квартиру, поселил в ней любовницу Ксению и начал проводить с ней тайные встречи. Когда о похождениях знаменитости узнала невеста Мария, Игорь Стам представил новую пассию родственницей по линии своего отца, которая приехала в Москву из Калининграда, сообщает Teleprogramma.pro.

« Я помогал Ксюше, когда она захотела стать актрисой. Я оплатил ее актерские курсы, материально я помогаю людям », — отметил Игорь Стам.

Невеста звезды сериалов совершенно случайно узнала о наличии недвижимости, обнаружив квитанцию по оплате коммунальных услуг. Мария посчитала, что актер приобрел жилье для их совместного будущего. Девушка была обескуражена, когда увидела в апартаментах Ксению и решила, что Игорь Стам ей изменяет.

Актер всячески пытался отрицать отношения с находившейся в квартире пассией, утверждая, что всего лишь помогает своей родственнице. Ксения, в отличие от звезды сериалов, призналась, что состоит с Игорем Стамом в интимной связи.