Страшные вещи: Дима Билан рассказал, как проект «Голос» подорвал его здоровье

Дима Билан выпустил новые мемуары, в которых вспомнил, как на него повлияло участие в проектах «Голос» и «Голос. Дети» на «Первом канале», где певец был членом жюри. Как признался Билан, наставничество сильно подорвало его здоровье. Цитаты из книги артиста приводит «Комсомольская правда»:

«В проекте «Голос» я сидел как будто без кожи. Каждая съемка — это новые люди, психотипы, энергетические потоки, где каждому нужно отдать частичку себя», - говорит Дима Билан.

Окончательно эмоциональные силы певца, по его словам, иссякли после участия в проекте «Не молчи» с Натальей Водяновой (в 2015 году Билан принял участие в работе над социальным клипом «Не молчи», в котором снялась девочка с синдромом Дауна; проект был направлен на популяризацию информации о том, как живут «особенные» дети):

«Было регулярное общение с родителями и детьми с особенностями развития. Я прочувствовал костями боль, даже не так — тоску — этих семей. Там я собрал в себя такое количество эмоций и переживаний, что сам начал болеть, съезжать со своей орбиты», - вспоминает Билан.