Мир охватит вирус «мгновенной старости»: жуткое пророчество Ванги попало в СМИ

По некоторым данным, прорицательница ожидала, что к 2088 году мир поразит «вирус мгновенной старости» – неизвестная болезнь убьет множество людей, причем особенно от нее пострадает поколение молодых людей.

Ясновидящая предсказала, что недуг мгновенно превратит в стариков и старух парней и девушек, и медицина еще не скоро сможет побороть этот вирус. Хотя в итоге все-таки будут разработаны методы лечения.

Исследователи наследия великой прорицательницы напоминают, что многие ее пророчества сбылись. В их числе теракты в США 11 сентября. При этом они указывают, что говоря о неизлечимой болезни Ванга могла иметь в виду новый вид биологического оружия, который будет применено в Третью мировую войну.

Таким образом, вирус «мгновенной старости» может быть искусственно распространен по Земле, и пройдет очень много времени прежде, чем люди одумаются и поймут, что они натворили.