Стали известны первые результаты проверки на шоу «Голос. Дети»
Первый канал назначил проверку голосования на шоу «Голос. Дети», так как победа дочери Алсу и банкира Яна Абрамова Микеллы была названа аномальной. Сейчас стало известно, какие из регионов показали эту аномалию, пишет Lenta.
Эксперты по кибербезопасности сообщили, что наиболее активное голосование велось из пяти регионов: Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.
Для проверки голосования приглашена компания, которая сотрудничает с Интерполом – Group-IB. Эксперты оценивают информационную безопасность системы подсчета голосов и определяют была ли накрутка.
Проводят технико-криминалистический анализ звонков и СМС. Известно, что на это может уйти до трех-четырех недель.
Первый канал и Group-IB отказались комментировать промежуточные результаты проверки.
Напомним, мнение по поводу победы дочери Алсу высказали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Кто-то поддержал Микеллу, а кто-то высказывался против. Руководство Первого канала опубликовало финальный протокол голосования, и привлекло компанию для проверки голосования.