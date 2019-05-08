Стали известны первые результаты проверки на шоу «Голос. Дети»

Эксперты по кибербезопасности сообщили, что наиболее активное голосование велось из пяти регионов: Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.

Для проверки голосования приглашена компания, которая сотрудничает с Интерполом – Group-IB. Эксперты оценивают информационную безопасность системы подсчета голосов и определяют была ли накрутка.

Проводят технико-криминалистический анализ звонков и СМС. Известно, что на это может уйти до трех-четырех недель.

Первый канал и Group-IB отказались комментировать промежуточные результаты проверки.