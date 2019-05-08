Овнам не нужно делиться планами, а Скорпионам нельзя лениться: гороскоп на 8 мая

Овен

Не лучший день для новых знакомств и общения с подозрительными людьми. Лучше держите свое мнение при себе и не делитесь ни с кем далеко идущими планами, пишет Segodnya.

Телец

Вы можете оказаться меж двух огней, когда мнение ваших знакомых разделится, и каждый будет тянуть одеяло на себя. Вам придется решать, на чью сторону встать в рабочих вопросах.

Близнецы

Если вы ощущаете общий упадок сил, звезды рекомендуют провести профилактику и попить укрепляющие витаминные чаи и пораньше лечь спать, чтобы улучшить самочувствие.

Рак

Период благоприятен для решения вопросов бизнеса и работы на местах, а не удаленно. Поэтому в этот день лучше отказаться от идеи дальних поездок и путешествий.

Лев

Неожиданно возникшее чувство ревности может поглотить вас и расстроить планы на день. Будьте сильнее негативных эмоций, не дайте им завладеть вашими мыслями и душой.

Дева

Хотите встретить человека, с которым давно не виделись, и за которым уже успели соскучиться? Нет ничего проще – спишитесь или созвонитесь, а темы для разговора легко найдутся сами.

Весы

Вам желательно не увиливать, а основательно подготовиться к деловой встрече, если вы рассчитываете на благоприятный исход. А хорошая работа обязательно будет вознаграждена.

Скорпион

Вам будет многое по плечу. Задуманные планы вы сможете осуществить при должном приложении сил и средств. Главное – не отлынивать и не пускать все на самотек.

Стрелец

Не стоит доверять непроверенной информации. Вы можете стать жертвой обмана только из-за того, что вовремя не удостоверились в правильности оформления документов.

Козерог

Старайтесь держаться подальше от начальства. Конструктива вы не достигнете, а вот выговор схлопотать можете на ровном месте. Вечер посвятите релаксу от приятной музыки.

Водолей

Вы можете испытывать недостаток в деньгах, и чтобы не оказаться в минусах, старайтесь экономить. В семье возможен конфликт, если вы не возьмете себя в руки.

Рыбы