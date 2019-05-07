Бородина похвасталась новым «Геликом» за 180 000 евро

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина любит хвастать перед поклонниками своей личной жизнью, за что ее нередко критикуют в соцсетях. Однако звезде ТНТ все нипочем и быть более скрытной она не собирается. Вот и очередной пост в Stories Бородина посвятила отчету о новом приобретении — шикарной иномарке.
Ксения рассказала, что стала обладательницей белого «Гелендвагена» нового поколения, и разместила фото автомобиля. Телеведущая призналась, что всегда любила белые машины, и «это ее страсть». Правда, стоимость авто она уточнять не стала, но легко можно выяснить, что стартовая цена такого «железного коня» составляет 13 миллионов рублей (180 000 евро). К слову, в прошлом году Бородина уже покупала себе машину, и тоже «Гелик». Не исключено, что знаменитость просто сдала одно авто и купила с доплатой другое.
Как отреагировал на покупку муж Ксении Курбан Омаров — неизвестно. Хотя ранее Бородина рассказывала, что они с супругом не делят бюджет и не лезут в финансовые дела друг друга, так что она даже не в курсе о размерах его зарплаты и, соответственно, не отчитывается перед ним за свои траты. Злые языки, однако, поговаривают, что Омаров на самом деле живет на иждивении у Ксении и деньги получает лишь от немногочисленных рекламных контрактов в Instagram.