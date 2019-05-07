Фотоконкурс на Limon.ee: Мама - супер! Выиграйте шикарный приз ко Дню матери

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! Только лучшие фотографии по мнению редакции будут опубликованы на нашем портале и примут участие в голосовании!

Победительница получит шикарный приз:

Колье из речного жемчуга от ювелирного магазина Given by Grenardi (Viru Keskus), новой концепции уже широко известной в Эстонии ювелирной сети Grenardi. GIVEN by GRENARDI – это и правда больше, чем просто ювелирные изделия: это свобода, памятные мгновения, проведенные вместе, причина не устоять перед соблазном, удовлетворение, время, радость дарить подарки и способ позволить себе больше;

ФОТО: Grenardi

Билеты в тематический парк «Страна Лотте» в период с 8 июня по 1 сентября 2019 года для двоих взрослых и двоих детей;

ФОТО: Промо

Вкусный эксклюзивный шоколад бренда Limon LIVE и зеркальце портала Krasotka;

ФОТО: Промо

​Также победительница конкурса примет участие в съемках шоу Limon LIVE.

Для участия в фотоконкурсе необходимо:

Отправить снимок, которым вы подтвердите высказывание: «МАМА-СУПЕР!» На снимке должна быть мама и ее ребенок (дети). Это могут быть как забавные снимки из отпуска, так и картинки из будней. Фантазию и ваше чувство юмора мы непременно оценим!

Фотографии присылайте на адрес: info@limon.ee. ВНИМАНИЕ! Каждый участник может прислать только один снимок, мы понимаем, что иногда вам бывает сложно определиться с выбором, но пожалуйста, сделайте его за нас. В теме письма укажите ключевое слово МАМАСУПЕР, а в тексте сообщения обязательно напишите ваши имя, фамилию и номер телефона.

Письма без контактных данных в конкурсе не участвуют. Контактные данные исключительно для того, чтобы в случае победы мы могли с вами оперативно связаться.

Фотографии, по мнению редакции соответствующие условиям конкурса, будут участвовать в народном голосовании, по результатам которого будет определена тройка лучших, из которых уже редакция портала Limon.ee выберет победителя!

Снимки можно присылать только до 10 МАЯ (14:00)! Народное голосование откроется 10 МАЯ и продлится ДО 12 МАЯ, а в понедельник, 13 мая, мы объявим имя победительницы! Желаем удачи!

Присылая нам в редакцию свои снимки, вы даете согласие на их публикацию.