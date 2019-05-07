Богомолов впервые опубликовал романтичное видео с Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов больше не скрывают, что проводят вместе много времени. К примеру, в настоящее время влюбленные отдыхают в Италии и не делают из этого секрета. А театральный деятель и вовсе решился впервые опубликовать в Instagram видео с Ксенией и открыто признаться в своих к ней чувствах.

В коротком ролике Богомолов заснял, как Собчак, облаченная в свободный серый наряд, спускается по ступеням в живописном местечке. «Блондика в шоколаде» не смотрит в камеру, но ее личность не трудно угадать, тем более в таком же наряде Ксения путешествовала по Африке с подругами в середине апреля.

«Все прекрасно в этом видео», - так прокомментировал ролик режиссер, сопроводив надпись сердечком.

Стоит отметить, что ранее Богомолов отважился впервые оставить лаконичный отзыв под фото возлюбленной в одно слово «счастье». А вот совместных селфи звездная парочка пока не делает, предпочитая просто размещать на своих страницах в соцсети снимки из одних и тех же мест: из ресторана в Модене, например, или элитного заведения Osteria Francescana, где средний счет колеблется в районе тысячи евро.