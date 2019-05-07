Вид отрицательной энергии, которую излучает каждый знак Зодиака

Zen.yandex.ru предлагает вам узнать, какую негативную энергию склонны излучать представители 12 знаков Зодиака.

Овен: агрессия

Овеы часто агрессивны и нетерпеливы. Они всегда готовы к действиям, но иногда не понимают, будут ли их действия правильными.

Телец: твердолобость

Проявление настойчивости не всегда позитивно и не всегда хорошо воспринимается людьми. Тельцы - самый упрямый знак Зодиака. Иногда они не хотят сдавать свои позиции просто так, потому что они не хотят идти на компромисс и соглашаться с чужой точкой зрения. Они редко проявляют понимание.

Близнецы: нестабильность

Близнецы любят разнообразие, и им часто становится скучно. Они являются двойственным знаком и склонны искажать правду, как им угодно. Близнеца трудно поймать, потому что они постоянно ищут приключений.

Рак: пассивная агрессия

Раки могут быть сверхчувствительными, а иногда до такой степени, что раздражают, и становятся одержимы противоположной стороной. Кроме того, они склонны обижаться очень легко, а затем проявлять пассивную агрессию.

Лев: излишний драматизм

Львы любят создавать драму вокруг себя, для них вся жизнь - театр. Они часто переигрывают, преувеличивают, делая из мухи слона. Они хотят всегда быть в центре внимания и сиять, как солнце, и когда это не получается, становятся навязчивыми.

Дева: критичность

Девы ориентированы на то, чтобы улавливать детали, но именно это делает их чересчур критичными, что часто отталкивает окружающих. Их перфекционизм приносит им одно внутреннее напряжение, которое они излучают вокруг себя. Девы должны научиться расслабляться. Они должны понимать, что некоторые правила могут быть нарушены.

Весы: капризность

Самая большая проблема Весов заключается в том, что они нерешительны и постоянно ожидают, что кто-то еще поможет им, взяв на себя их проблемы. Кроме того, они довольно капризны, требуют внимания и хотят, чтобы за ними постоянно ухаживали в режиме нон-стоп, иначе они будут злиться.

Скорпион: секретность

Скорпион может оказаться довольно напряженным, скрытным. Стены, которые он сам воздвигает вокруг своей личности, пугают окружающих. Скорпионы также известны, как слишком сложные натуры, чье настроение быстро меняется из крайности в крайность. Их трудно понять.

Стрелец: наглость

Стрельцы склонны оскорблять человека грубыми словами, но не нарочно, а просто так. Они слишком честны, что иногда вредит им. Они должны научиться передавать свое мнение и эмоции более сострадательным, тонким способом. Кроме того, они довольно напористые и иногда нахальные.

Козерог: холодная, сырая энергия

Люди этого знака Зодиака могут быть холодными и суровыми. У них есть всегда какое-то строгое правило, которое иногда заставляет других чувствовать себя плохо в компании и/или в их окружении. Козероги воспринимают правила слишком буквально и все время слепо им следуют.

Водолей: надменность

Иногда Водолеи отталкивают других потому, что ведут себя надменно или самонадеянно, не желая делать это намеренно. Они просто неохотно принимают мнение других, особенно тех, чье мнение противоположно их. Они хотят быть самыми прямолинейными, самыми гениальными, самыми оригинальными, но остальные не склонны воспринимать эти желания.

Рыбы: нытье