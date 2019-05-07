Родившая Кудрявцева показала великолепную фигуру в купальнике

Традиционно в начале мая на время продолжительных выходных дней многие отечественные знаменитости отправляются к морю. На днях в отпуск уехали телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров. Супруги взяли с собой дочь Марию, которой летом исполнится год. Правда, куда именно отправилась семья, неизвестно, отпускники предпочли не афишировать место отдыха.

А вот однофамилица популярной телеведущей, чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева с мужем, хоккеистом Дмитрием Кугрышевым, выбрали для отпуска Бали. Однако пара решила не брать с собой дочь Еву. Супруги оставили малышку на попечение ближайших родственников.

На своей страничке в Instagram Яна Кудрявцева опубликовала несколько фотографий с Бали. На некоторых снимках гимнастка продемонстрировала великолепную фигуру: стройные подтянутые ноги, тонкую талию и пышную грудь. Сложно поверить, что Яна стала матерью менее пяти месяцев назад!

Поклонники пришли в восторг от внешности спортсменки и рассыпались в комплиментах. О том, как она вернула себе былые формы, гимнастка не распространяется. Но если проанализировать ее аккаунт, очевидно, что Яна не забросила художественную гимнастику. Видимо, благодаря тренировкам она и смогла восстановиться в рекордно короткие сроки.