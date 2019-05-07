Названа полная шоу-программа весенней ярмарки в Маарду на этих выходных

Число участников ярмарки растет с каждым годом, так, этой весной свои услуги и товары посетителям предложат более 400 предприятий из Эстонии, Латвии, Литвы и других стран.

«В этом году, как и всегда, мы предлагаем гостям интересную культурную программу, в рамках которой будут работать разнообразные аттракционы, проводится игры и веселые конкурсы для взрослых и детей. Посетители также смогут отведать традиционные блюда разных народов, в том числе армянские, грузинские и японские: в этом году на ярмарке у нас впервые будут предложены суши», - рассказал мэр Маарду Владимир Архипов.

Он добавил, что в воскресенье, 12 мая в Эстонии отмечают День матери, и гости ярмарки смогут купить своим матерям и бабушкам интересные и оригинальные подарки: «Приходите к нам всей семьей, отпразднуем День матери вместе». Торговля оба дня будет начинаться в 10.00, горожанам и гостям предложат различные товары и услуги местных и зарубежных производителей, изделия ручной работы, а также сезонную садоводческую продукцию: саженцы, цветы, растения и произведенные на хуторах Эстонии продукты. В кафе и пунктах питания посетители смогут попробовать приготовленные на месте блюда, а внимание детей привлекут мини- зоопарк "Ранна ранчо" и батутный городок.

В культурной программе ярмарки примут участие многие маардусие и приезжие творческие коллективы, среди которых JJ Street, Dream Power, Art Arena Dance и многие другие.

В первый день ярмарки состоится концерт «Славянская весна», в рамках которого выступят Петр Зотович и вокальные коллективы «Купава», «Ятрань» и «Радуга», а также танцевальный коллектив «Kolor».

Культурная программа ярмарки завершится в субботу в 17.15 концертом известного эстонского исполнителя, лауреата многих международных конкурсов и полуфиналиста российского конкурса «Голос» Уку Сувисте с группой, после чего молодежь сможет потанцевать на дискотеке.

В воскресенье посетители смогут насладиться праздничным концертом в честь Дня матери, на котором выступят Вольдемар Куслап, Инга Виролайнен и вокальные студии „Эридан“, „Aeg laulda“ ja „Art Arena Musical“, а также другие талантливые исполнители.

В 14.00 на сцене фестиваля состоится торжественное поздравление матерей города Маарду.

Культурная программа Маардуской весенней ярмарки:

11 мая

12:00 концерт «Славянская весна»

(Пётр Зотович и вокальные коллективы

"Купава", "Ятрань" и "Радуга", а также танцевальный коллектив "Kolor")

12:45 приветствие руководства города и открытие ярмарки

13:00 концерт «Эстонская весна»

(Эстонский ансамбль народного танца „Lee“)

13:30 концерт «Романы вэстна»

(Рафаэль и цыганское трио „Драго“)

14:00 концерт «Экзотическая весна»

(Рафаэль и танцевальные коллективы „Bella“, „Elurõõm“ и „Kolor“)

14:45 концерт «Весенний шансон»

(Елена Аксёнова, Сергей Литвинов и финалисты конкурса Король и Королева Караоке Маарду)

15:45 концерт «Молодёжная весна»

(Вокалисты студий „Dea“ и „Aeg laulda“ и танцевальные коллективы JJ Street, Dream Power, Art Arena Dance, Kolor и Bubble Tea Duo)

17:00 Техническая пауза

17:15 Uku Suviste & Bänd

18:00- 20:00 Молодёжная дискотека

12 мая

12:00 концерт «Мамочке»

(Наталья Петрова и „Tähekesed“, Александр Шаклейн, „Эридан“, „Незабудки“, „Dream Power“, „JJ Street“)

13:30 детская весенняя постановка „Wonderplanet“

14:00 торжественное чествование мам города

14:20 концерт «Матери» продолжение

(Вольдемар Куслап, Инга Виролайнен и вокальные студии „Эридан“, „Aeg laulda“ ja „Art Arena Musical“)

15:20 концерт «Матери»

(Катя Тарту, Елена Дериземля и Пётр Зотович)