Клиника за 2100 фунтов и толпы фанатов у дворца: как прошли роды Меган Маркл

Поздравления для Меган и Гарри поступают со всего света. А в самом Лондоне поклонники супружеской пары специально собрались у Букингемского дворца и Виндзорского замка, чтобы отметить радостное событие. В честь рождения наследника герцога и герцогини Сассекских почитатели королевской четы подготовили плакаты, открытки и теплые пожелания, которые записали на камеру.

Появление на свет маленького лорда стало особо значимым событием в жизни Лондона и всей Великобритании. В честь него на телебашне высветили отдельное поздравление счастливым родителям, подсветили колесо обозрения и Тауэрский мост, а в Букингемском дворце выставили официальное сообщение о рождении королевского наследника.

Счастливый отец уже ранее сообщил, что роды прошли благополучно, и мальчик родился очень здоровым. Королевское окружение не может сдержать волнения и радости от долгожданного пополнения в семействе. Однако, несмотря на благоприятный исход, роды прошли вовсе не так, как планировалось.

Меган Маркл пошатнула многие стереотипы, принятые в британском обществе, и была намерена рожать дома. Однако планы герцогини были нарушены: рождение первенца задержалось на неделю, и поэтому будущую мать пришлось тайно доставить в больницу, где бы она смогла находиться под наблюдением врачей.

Предположительно, роды проходили в «Портленд» в Лондоне — частной клинике, где на свет появился малыш Виктории Бекхэм. В ней герцогине могли обеспечить надлежащий уход и предоставить лучшие условия для рождения будущего лорда. Современная больница располагает небольшим количеством роскошных номеров, зарезервированных для VIP-гостей, которые стоят более 2100 фунтов стерлингов за ночь.

Кроме того, клиника предлагает молодым мамам возможность выпить шампанского и съесть устриц — сервис обслуживания в ней соответствует шикарному отелю. Здесь же проходили роды принцессы Беатрис и Евгении Йоркской.