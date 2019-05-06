Василиса Володина рассказала о способе похудения с помощью планет

По словам Василисы, у него много причин, из которых четыре главные: лень, любовь к удовольствиям, неумение останавливаться и невнимание к проблеме. Каждая из них управляется одной из планет. Если знаешь причину – легче справиться.

Первой причиной Володина назвала Лень, которая управляется Луной. «Если Вы ленитесь заниматься спортом или заниматься собой, сидеть на диете, разберитесь со своими семейными программами, в отношениях с родителями и их «заветами». Если любите поесть и еда для вас особенное удовольствие – тут потрудилась ущербная Венера. Нужно приводить в порядок личную жизнь, искать любовь, чтобы не заедать одиночество», — пишет астролог.

Третьим пунктом идет переедание: значит, что-то не так с социальной значимостью, не все в порядке с Юпитером, и человек подсознательно пытается вознаградить себя за отсутствие денежных и профессиональных успехов.