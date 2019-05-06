Я тебя люблю. Последние слова стюарда, отдавшего жизнь ради пассажиров

Но, что касается последних, сердце Максима уже было несвободно. Именно своей возлюбленной, которая тоже работает проводником, он отправил последнее сообщение перед самой гибелью. Лаконичное и бьющее в самое сердце «Я тебя люблю».

При ближайшем рассмотрении становится понятно, что Максим, который ради спасения остальных пытался открыть дверь в горящей хвостовой части самолета, просто не мог поступить иначе. Он любил свою девушку, был честным и преданным другом. Приятели называли его надежным, храбрым и отзывчивым человеком, который в трудную минуту всегда был готов подставить плечо. Парень никого не бросал в беде. И пассажиры горящего лайнера не стали исключением. Напомним, что жертвами страшной трагедии стал 41 человек.