Пн, 6.05.2019
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Видео: Меган Маркл родила
Поздравляем!

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Меган Маркл

ФОТО: SGSAN / ZUMAPRESS.com / MEGA/Scanpix

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила сына. Ребенок появился на свет весом 3,26 кг. Об этом объявил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News, пишет Лайф.

Меган Маркл и принц Гарри поблагодарили общественность за поддержку. Имя первенца пары пока не сообщается.

Как уточняется, мама и новорожденный здоровы и чувствуют себя хорошо.

Как ранее писал Лайф, роды у Маркл начались утром 6 мая. Во время появления сына на свет ее супруг — принц Гарри — находился рядом.

Меган Маркл и принц Гарри поблагодарили общественность за поддержку. Имя первенца пары пока не сообщается.

На видео принц Гарри выглядит взволнованным и счастливым. По его словам, он восхищен и поражен в принципе способностью любой женщины дарить новую жизнь.

«То, что делают женщины — это выше моего понимания! Я так бесконечно горжусь своей женой! Я как любой отец скажу — мой ребенок абсолютно невероятный», — отметил он.

Принц Гарри добавил, что они продолжают выбирать малышу имя, который стал седьмым претендентом на британский трон.

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