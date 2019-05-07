Близнецов ждет удача! Читай гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 мая

Овен

Овны менее упрямы и более гибки, чем обычно, и это помогает им находить общий язык с окружающими. Возможны удачные деловые встречи, успешные переговоры. Имейте в виду, что сегодня вы особенно уверенно чувствуете себя на знакомой территории – в справедливости утверждения о том, что дома и стены помогают, придется убедиться не раз.

Всерьез расстроить могут финансовые проблемы; из-за них вам придется отказаться на время от помощи родственникам, покупки подарков. Однако трудности носят временный характер и при некоторой изобретательности могут быть преодолены. Старайтесь не перетруждаться: жизненный потенциал снижен.

Телец

Трудовой энтузиазм Тельцов угасает на глазах, и сегодня представителям этого знака не хочется браться даже за решение тех проблем, которые недавно вызывали неподдельный интерес. Зато выходят на первый план дела семейные. Вы без особых усилий примирите поссорившихся родственников, справитесь с домашними и бытовыми сложностями. По отношению к любимому человеку захочется занять «родительскую» позицию, однако постарайтесь не переборщить с заботой и вниманием – их избыток может быть воспринят как покушение на свободу.

Вы чувствительны к настроениям других людей и порой способны даже догадаться об их мыслях, раскрыть секреты. Это позволит вывести на чистую воду недоброжелателей, но может стать причиной разочарования в тех, на чью преданность вы привыкли полагаться.

Близнецы

Прогресс в личных отношениях налицо – вы способны найти общий язык с близкими, положить конец разногласиям и спорам, добиться головокружительных успехов в любви. Не упустите возможность проявить инициативу, действуйте решительно: никто не позаботится о ваших интересах лучше, чем вы сами.

В профессиональной сфере произойдут заметные перемены, в основном – благоприятные для вас. Однако следует помнить, что сегодня вы не должны кидаться в бой, не оценив предварительно своих шансов на успех: безумство храбрых, возможно, вызовет восхищение, но вряд ли будет должным образом вознаграждено.

Рак

День плодотворной работы. В профессиональной сфере произойдут события столь значительные, что вряд ли вы будете думать о чем-то другом в течение дня. Вы добиваетесь успехов, но плохо ладите с коллегами, и есть вероятность, что праздновать победу придется в полном одиночестве – если, конечно, не пойти вовремя на уступки, которых так ждут окружающие. Нежелательно отправляться в далекие поездки и решать финансовые проблемы.

Отношения с близкими напряженные и непростые. Вы знаете, что пора изменить свое поведение, но пока не хотите этого сделать. Постарайтесь, по крайней мере, не проявлять излишней требовательности. Полезным будет отдохнуть в одиночестве, провести время за чтением, рукоделием, рисованием.

Лев