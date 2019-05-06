Пн, 6.05.2019
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«Попа как у Ким»: Настя Каменских хвастается роскошным телом в купальнике

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Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Украинская популярная певица Настя Каменских регулярно радует своих подписчиков соблазнительными снимками. Звезда не стала разочаровывать поклонников и на этот раз. 

Она разместила на своей Instagram-странице сексуальное фото в купальнике черного цвета.

Звезда без стеснения показала своим фанам все достоинства своей роскошной фигуры. 

Подписчики очень восторженно отнеслись к снимку. Многие не жалели похвалы для певицы.

"Супер! Хорошая фигура", "Вот натурально и шикарно выглядит. Без силиконовых шариков", "Очень красиво", "Попа как у Ким", - писали восторженные поклонники.

Стоит отметить, что совсем недавно дуэту "Потап и Настя" исполнилось 13 лет.

"Все началось с двух людей, Леши и Насти, которые по-настоящему горели идеей дарить людям радость, а превратилось в музыкальный триумф, на котором уже выросло целое поколение", - написала Настя на своей странице.

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