Не отвести глаз! В Сети появилось уникальное фото беременной Жанны Фриске

Чуть больше месяца остается до четвертой годовщины со дня смерти любимой миллинами российской певицы. Жанна Фриске мужественно сражалась со смертельной болезнью — раком головного мозга, но страшный недуг все же взял верх.

Согласно некоторым данным, о диагнозе артистка узнала, когда была беременна, а потому сама приняла решение не начинать лечение, чтобы не навредить ребенку.

СМИ сообщают, что Жанна редко бывала на публике, будучи в положении. Ее сын Платон был желанным и долгожданным ребёнком для 38-летней Фриске, и она пыталась всеми силами уберечь свое личное счастье от чужих глаз.​

Сегодня в Instagram появилось уникальное фото артистки. На снимке беременная Жанна играет с собакой у моря.

«Жанна такая милая и нежная. От фотографии не отвести глаз!» — многие пользователи остались в восторге от уникального снимка.

Напомним, месяц назад сыну рано ушедшей из жизни певицы исполнилось шесть лет. Мальчик два года не общался с родными по материнской линии. Многие обвиняют в этом его отца — телеведущего Дмитрия Шепелева. И, похоже, заслуженно.