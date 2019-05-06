Не отвести глаз! В Сети появилось уникальное фото беременной Жанны Фриске
Вот уже почти четыре года как нет в живых популярной российской певицы Жанны Фриске, однако память о ней жива в сердцах её близких и поклонников. Сегодня в соцсети попал редкий снимок артистки, сделанный незадолго до рождения ее сына Платона.
Чуть больше месяца остается до четвертой годовщины со дня смерти любимой миллинами российской певицы. Жанна Фриске мужественно сражалась со смертельной болезнью — раком головного мозга, но страшный недуг все же взял верх.
Согласно некоторым данным, о диагнозе артистка узнала, когда была беременна, а потому сама приняла решение не начинать лечение, чтобы не навредить ребенку.
СМИ сообщают, что Жанна редко бывала на публике, будучи в положении. Ее сын Платон был желанным и долгожданным ребёнком для 38-летней Фриске, и она пыталась всеми силами уберечь свое личное счастье от чужих глаз.
Сегодня в Instagram появилось уникальное фото артистки. На снимке беременная Жанна играет с собакой у моря.
«Жанна такая милая и нежная. От фотографии не отвести глаз!» — многие пользователи остались в восторге от уникального снимка.
Напомним, месяц назад сыну рано ушедшей из жизни певицы исполнилось шесть лет. Мальчик два года не общался с родными по материнской линии. Многие обвиняют в этом его отца — телеведущего Дмитрия Шепелева. И, похоже, заслуженно.
Ольга Орлова (крёстная Платона) в попытках договориться о встрече с ребёнком уже обращалась к его отцу через социальные сети, но тщетно.