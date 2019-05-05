Держите себя в руках! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 мая

Овен

У Овнов могут начаться некоторые проблемы в начале недели, но не нужно распутывать этот клубок, потому что есть дела поважнее. Например, звезды хотят, чтобы представители этого Знака вышли за пределы зоны комфорта, а также очистились от негативных мыслей. Семь чувств и эмоций способны разрушить здоровье и удачу. Именно они в начале недели и будут представлять наибольшую опасность.

Для Овнов начинается период, когда злободневные вопросы могут, как это ни странно, спасти от проблем. Обязанности и рутинные дела помогут справиться со стрессами и переживаниями. Если что-то пойдет не так в любви или в финансовой сфере, то следует продолжать заниматься повседневными задачами и не сбавлять обороты.

Телец

У Тельцов будет довольно насыщенная неделя, со взлетами и падениями. Период этих самых падений начнется на выходных. Суббота и воскресенье окажутся во власти деструктивной энергии звезд и планет. Справиться с плохим настроением помогут пять отличных способов вернуть себе силы. Победить лень можно при помощи окружающих людей — они могут подарить мотивацию и энтузиазм.

Домашние хлопоты в выходные окажут очень позитивное воздействие на нервную систему Тельцов. На буднях лучше не раскрывать свои карты никому — нужно держать все планы в тайне до тех пор, пока они не притворятся в жизнь. Так будет значительно проще адаптироваться к новым поворотам судьбы и взаимодействовать с окружающими людьми.

Близнецы

Близнецам для восстановления энергетики в неблагоприятные дни можно сделать свой дом местом силы. В самом начале недели для этого нужно организовать хотя бы поверхностную уборку, выбросить весь мусор, навести порядок. В родных стенах Близнецов будет копиться много позитивной энергии, особенно 8 мая. В целом неделя окажется довольно динамичной и насыщенной.

Звезды предостерегают людей этого Знака Зодиака от опрометчивых поступков. Прежде чем принимать какое-то важное решение, нужно его как следует обдумать и взвесить. В этом случае мнение окружающих не должно быть определяющим. Стоит полагаться на собственную мудрость и на интуицию.

Рак

Звезды могут сделать Раков довольно сентиментальными в период с 6 по 12 мая. Это значит, что рожденные под данным Знаком люди будут чаще опираться на чувства, а не на логику. Ни в любви, ни в делах такой подход не станет верным. Наоборот, он может отбросить Раков назад. Стоит проявить сдержанность, самостоятельность, стойкость. Без этих качеств не ни удастся покорить мир, ни завоевать чье-то сердце.