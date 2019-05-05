Танель Падар о своем первенце: дети появляются, когда приходит правильное время

Уже совсем скоро Падар впервые станет отцом, а пока он рассказал о том, как готовится к этой важной роли. Когда музыкант услышал, что на свет скоро появится новый гражданин, он решил, что попробует успеть переделать как можно больше работы и всевозможных дел, ведь ребенок непременно будет требовать много внимания.

ФОТО: Postimees/Scanpix

«Волнение очень сильное, а чувство – фантастическое», – сказал Танель Падар в интервью радио Elmar.

О том, что Падар и его возлюбленная Лорен Вильманн жду первенца, общественность узнала в марте этого года. Сам же музыкант узнал о беременности своей невесты, когда получил от нее в одно утро подарок. Лаурен приготовила для возлюбленного маленькую подарочную коробку, в которой было детское боди и позитивный тест на беременность. Родителей пара решила удивить так же – маленькими подарочными коробочками, в которых лежали снимки с ультразвука.

ФОТО: Konstantin Sednev

Сегодня утром 38-летний Падар признался, хотя он точно не знает, является ли его текущий возраст правильным, чтобы впервые стать отцом, в одном он уверен наверняка: раньше было не время. «Дети приходят к родителям только тогда, когда приходит правильное время», – говорит музыкант.

Ведущая радиошоу Ану Вальба также отметила желание Лорен держаться подальше от средств массовой информации, а это значит, что Танель Падар несет единоличную ответственность за общение с прессой и сам решает сколько и какой информации давать о еще неродившемся малыше.

«С самого начала я никогда не говорил своей второй половинке, как она должна вести себя по отношению к СМИ. Это был свободный выбор для каждого. Лорен заняла эту позицию, и я ее уважаю», – прокомментировал Танель. «Если это когда-нибудь изменится, я буду поддерживать его таким же образом».

Ану Вальба также поспешила узнать, сразу ли популярный эстонский певец сообщит о рождении малыша и есть ли у него желание сделать из этого медиа-событие.

ФОТО: Instagram/ Tanel Padar

Падар сказал, что не исключает этого этого, потому что его социальные сети общедоступны, и оттуда может брать информацию любое издание.

«Многолетний опыт показывает, что нам лучше сделать свою собственную красивую фотографию, которая будет вместо тысячи слов», – говорит Падар. Он объяснил, что так будет гораздо лучше, чем ждать из-за какого куста выскочит папарации и в каком виде запечатлеет молодых родителей.