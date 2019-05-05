«Когда не хочется жить – иди выступать!»: Какой была погибшая 25-летняя звезда Stand Up Елена Зуева

Об Еленой Зуевой информации мало. Она была начинающей, но очень талантливой артисткой-комиком.

Девушка подавала большие надежды, регулярно принимала участие в конкурсах (в том числе и музыкальных) и всевозможных юмористических концертах.

Коллеги отмечали, что она очень любила то, чем занимается.



"Когда не хочется жить - надо идти выступать", - писала Елена на своей Instagram-странице.

Ее страница "ВКонтакте" закрыта, но там значится, что у нее была фамилия "Хватова".

Она любила животных, об этом свидетельствует фотография с собакой породы джек-рассел по имени Вера. У нее также была кошка.

О личной жизни девушка не распространялась в соцсетях.

Известно только, что недавно она получила третье высшее образование. Также Елена преподавала музыку детям. Ее близкой подругой была Кристина Баженова.

"Я бы могла стать отличным волосатым мужиком который великолепно жарит шашлык, но стала отличной подругой для @kristina_bazhenova_ и не жалею", - писала она.

На Instagram-странице у Елены есть трогательное новогоднее фото с папой.



Многочисленные друзья, коллеги и поклонники продолжают оставлять скорбные комментарии под снимками этой улыбчивой девушки.