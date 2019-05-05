Крик души! Моя девушка отдала почку, чтобы спасти мне жизнь, но я ее больше не люблю

32-летний мужчина описал в соцсетях сложную ситуацию, в которой оказались он и его девушка. Причина, по которой он решил рассказать о своей проблеме широкой общественности, заключается в том, что он нуждается в совете. Может ли он оставить свою девушку, или ему обязательно нужно жениться на ней, даже если он больше ее не любит? Они живут вместе более пяти лет, пишет RusTVNet.

Нет ничего необычного в том, что один из партнеров со временем перестает любить другого. Такое случается со многими парами, и зачастую бывшие влюбленные честно признаются в этом, чтобы начать жить заново - отдельной друг от друга жизнью.

Но этот мужчина оказался в более сложной ситуации, ведь он хочет расстаться не просто с девушкой, которую больше не любит, а с человеком, которому обязан жизнью.

Некоторое время назад у него возникли серьезные проблемы со здоровьем, и он понял, что в этой борьбе за жизнь остался совершенно один. Диагноз - неизлечимая болезнь почек, и два варианта на выбор: либо начать проходить процедуры диализа (искусственная фильтрация крови при невозможности почек выполнять свою функцию), что позволило бы ему лишь немного продлить жизнь, либо сделать операцию по пересадке почки.

Тогда его девушка, желая спасти любимому жизнь, решила пожертвовать ему одну из своих почек. Если бы не она, его бы уже не было в живых. Вот почему он не может расстаться с ней.

Сейчас их отношения переживают настоящий кризис. Он не любит ее так, как раньше. Нет ни любви, ни привязанности, ни ощущения того, что они подходят друг другу. Тем не менее он все еще испытывает огромное чувство благодарности за то, что она спасла ему жизнь.

Он знает, что никогда не сможет отплатить ей за то, что она для него сделала, и понимает, что она заслуживает верности и преданности. Именно поэтому и оказался сейчас на распутье.

Мужчина не знает, будет ли правильным его решение расстаться с человеком, подарившим ему жизнь. Но он также не уверен в том, что должен лгать, оставаясь в отношениях с женщиной, к которой не испытывает чувств.

Он действительно не знает, какой из этих двух вариантов выбрать, ведь третьего не дано.

Если он решит остаться с ней, то будет чувствовать себя в ловушке отношений, в которых больше нет любви. Он понимает, что если так случится, девушка никогда не будет счастлива с ним.