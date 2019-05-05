Фото: Собчак и Богомолов вместе проводят время в Италии

Несколько российских изданий сообщают, что журналистка Ксения Собчак, после того, как передала сына Платона бывшему супругу Максиму Виторгану, отправилась на отдых в Италию вместе с возлюбленным Константином Богомоловым, пишет «Комсомольская правда».
Журналисты сообщают, что пара выбрала городок Модена, куда Константина Богомолова пригласили на фестиваль «Российские вечера в Италии».
На своей Instagram-странице Ксения Собчак сообщила о автомобиле Audi Q8, который взяла на тест-драйв.
Константин Богомолов на своей странице поделился фотографиями обеда в знаменитом ресторане Osteria Francescana.
Издание «Комсомольская правда» пишет, что заведение в прошлом году получило звание лучшего ресторана планеты.
В престижном рейтинге «50 лучших ресторанов мира»-2018 ресторан занимает первую строчку. У Osteria Francescana три мишленовские звезды и шеф-повар, которого считают волшебником.
Режиссер фотографировал блюда «высокой кухни» и опубликовал их в сториз.
Журналисты подчеркивают, что наконец-то Ксения нашла родственную душу, которая разделяет ее любовь к дорогим и изысканным ресторанам.
Так как до этого журналистка признавалась, что только после брака с Максимом Виторганом у нее в холодильнике появилась колбаса и бутерброды.
А сам театральный режиссер отмечал на своей странице в соцсетях, что не понимает, как можно платить такое деньги за крохотные порции.
«Второй раз в жизни ужинал в мишленовском ресторане. Нахлынули воспоминания - опять ощущение обмана: бред менять столько денег на... ничто», - говорил Виторган.