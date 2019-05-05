Грубиян Харламов потряс Асмус на отдыхе в Дубае, а та удивила хамством фанатов
Актриса Кристина Асмус проводит майские праздники на отдыхе с семьей в Объединенных Арабских эмиратах.
Звезда «Интернов» Кристина Асмус улетела на майские праздники в жаркий Дубаи.
Еще накануне своего второго визита в столицу Объединенных Арабских Эмиратов актриса похвасталась предстоящим отдыхом в соцсетях.
«А у нас отпуск! Кто угадает куда мы летим, тому привезу из Дубая что-нибудь», - сообщила она своим фолловерам, сопроводив пост фото с коктейлем в руках.
К удивлению многих фанатов актриса снова путешествует на курорт без своего супруга Гарика Харламова, хотя снимок резидента Comedy Club с дочкой Анастасией из аэропорта «Шереметьево» наводил их на совсем другие предположения.
Но вскоре выяснилось, что юморист вновь остался дома, прибыв в аэропорт лишь проводить жену с ребенком.
Об этом сообщила сама Кристина у себя в Instagram уже в арабской стране.
«Хай, Дубай! Была здесь впервые в январе, мне очень понравилось. Знала, что обязательно вернусь, но не думала, что так скоро. Прилетели той же компанией - с дочкой, сестрой и племянницей Вот, сижу читаю ваши январские советы куда пойти в Дубае», – написала звезда уже из отеля, сидя в нижнем белье на диване.
Подписчики актрисы искренне удивились, почему супруг уже во второй раз игнорирует совместный отдых с семьей за границей. Некоторые из них сразу стали делать предположения о причинах такого поведения юмориста, а кто-то и вовсе попытался напрямую узнать у самой Кристины, почему она путешествует без мужа. И к удивлению многих неожиданно получил несколько хамский ответ.
«Прошу прощения, не мое дело, конечно. А почему без мужа?», – поинтересовалась одна из подписчиц у Асмус.
«Сами спросили, сами ответили», – отписала в ответ та.
И пока поклонники звездной пары начали опять строить догадки, не пробежала ли кошка между двумя супругами, сама Кристина уже в следующем посте развеяла все возможные слухи о разладе в семье, выложив романтическое видео из номера в отеле.
«Мы в Дубаи, только с самолета. Вхожу в номер. А тут такая приятность от Гарика – наши семейные фотки привязаны к шарикам. Красота!», - поделилась Асмус восторгами с фанатами, подписав ролик «Гарик Бульдог Шариков».
И пока поклонники звездной пары начали опять строить догадки, не пробежала ли кошка между двумя супругами, сама Кристина уже в следующем посте развеяла все возможные слухи о разладе в семье, выложив романтическое видео из номера в отеле. «Мы в Дубаи, только с самолета. Вхожу в номер. А тут такая приятность от Гарика - наши семейные фотки привязаны к шарикам. Красота!», - поделилась Асмус восторгами с фанатами, подписав ролик «Гарик Бульдог Шариков».
Подписчиков Кристины видео буквально потрясло. Многие признались, что не ожидали подобной романтики от признанного матерщинника и грубияна Харламова, который не устает устраивать скандалы в своем Instagram провокационными роликами.