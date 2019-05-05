Семья Алсу прервала молчание и высказалась о победе Микеллы

Зарина пояснила, что знает Микеллу, как очень талантливую и трудолюбивую девочку, которая много времени уделяет музыке.

«Знаю ее как яркую, трудолюбивую, жизнерадостную, креативную и харизматичную девочку, которой выпал шанс участвовать в популярной программе и заявить о своём творческом таланте. У этого ребёнка музыка в крови, она везде и всегда поёт. У неё просто потрясающий голос», - написала Сафина.

Она подчеркнула, что не может понять как люди могут проявлять такую жестокость, которая сейчас обрушилась на голову ребенка. «Люди, очень бесчеловечно осуждать и травить победу десятилетнего ребёнка, только потому, что её мама известная певица. Успокойтесь, ведь каждый из нас родитель или будущий родитель.

Подумайте, какого было бы нашему ребёнку, когда его все вокруг травят. Мы должны показывать достойный пример нашему продолжению, а не осуждать ребёнка за его победу», - подытожила Зарина.

В заключении, тетя поздравила Микеллу с прошедшим днем рождения.