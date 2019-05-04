Принц Уильям прокомментировал роды Меган Маркл

Согласно информации источников, роды Меган Маркл были запланированы на конец апреля - начало мая. То есть — сейчас самые сроки. Неудивительно, что поклонники королевской семьи с нетерпением ждут, когда же дворец объявит о рождении первенца герцогов Сассекских. Впрочем, принц Гарри и Меган Маркл дали четко понять, что в первое время не скажут об этом в прессе, поэтому поклонники решили атаковать вопросами брата Гарри, принца Уильяма.

Во время его визита Новую Зеландию журналисты не упустили возможности и спросили, когда же он станет дядей. На что последовал неожиданный ответ: "У меня нет с собой телефона. Понятия не имею! Вы, пожалуй, узнаете об этом раньше меня". Что же, похоже, родные поддержали супругов в решении не афишировать рождение ребенка и пока остается лишь ждать официальных сообщений.